Il centrodestra che si è mostrato compatto nelle scorse ore, rischia di ritrovarsi a fare i conti con nuove tensioni. Ieri Il Foglio ha pubblicato sul suo sito un audio del leader della Lega, Matteo Salvini, che parlando ai suoi parlamentari riuniti a Roma, fa dei riferimenti molto espliciti ai rapporti con Fratelli d'Italia, alleato di centrodestra e unica forza all’opposizione. "È ovvio che noi abbiamo un centrodestra nel governo e uno all'opposizione. Però c'è modo e modo di stare all'opposizione. Si può concordare una quota comprensibile di rottura di co.. dall'opposizione, che però vada a minare il campo Pd e 5 Stelle e non sia fatta scientemente, come è accaduto negli ultimi mesi, per mettere in difficoltà la Lega e il centrodestra”, si sente nell’audio.