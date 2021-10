Napoli, ecco la giunta Manfredi: cinque donne su undici assessori

Al sindaco tante deleghe: dalla Cultura al Pnrr

All'Urbanistica la docente della Federico II Laura Lieto; al Turismo Teresa Armato, del Pd, che già si occupò di questo tema come assessore regionale; alle politiche giovanili e del lavoro Chiara Marciani, già assessore regionale alle Pari opportunità. Di Salute e verde si occuperà Vincenzo Santagada, presidente dell'Ordine dei farmacisti di Napoli; allo Sport e Pari opportunità Emanuela Ferrante del M5s; alle Politiche sociali Luca Trapanese, esponente dell'associazionismo particolarmente impegnato sul fronte dei minori, noto anche per essere stato il primo single italiano ad adottare una bambina down. Il sindaco mantiene per sé le seguenti deleghe: Cultura; Porto; Pnrr, Finanziamenti europei e Coesione territoriale; Grandi Progetti; Personale; Organizzazione; Decentramento; Digitalizzazione e innovazione.