Nel Family Act, "che attende l'ultimo voto alla Camera e poi passerà al Senato, è prevista la riforma complessiva dei congedi parentali", ha dichiarato la ministra per la Famiglia e le Pari opportunità, che ha aggiunto: "Ad oggi abbiamo 10 giorni obbligatori ma serve una riforma che porti a un aumento dei giorni ma anche all'aumento della condivisione e della flessibilità di utilizzo di questo strumento"

"Il governo si è già impegnato e continuerà a impegnarsi per garantire il congedo di paternità obbligatorio oltre i 10 giorni previsti: nel Family Act si prevede fino a tre mesi di congedo di paternità con un aumento graduale, ma l'importante è parificare la responsabilità maschile a quella femminile". Parlando del disegno di legge delega per il quale si batte da tempo, la ministra della Famiglia e le Pari opportunità in quota Italia Viva Elena Bonetti si è anche detta orgogliosa dell’impegno preso da 30 amministratori delegati di grandi aziende italiane e internazionali in apertura del 'Women's Forum G20 Italy', durante il quale è stato firmato il patto 'Zero gender gap'.

"Sono orgogliosa del fatto che sotto la presidenza italiana del G20 e in un momento storico cruciale come questo gli amministratori delegati di così importanti aziende abbiano aderito a un impegno significativo e concreto per il raggiungimento della parità di genere e l'empowerment femminile", ha proseguito la ministra. "L'Italia ha messo al centro dell'attenzione il tema in tutto il G20. È un momento di grande opportunità e di grande responsabilità – ha dichiarato -. Il nostro governo è primariamente impegnato nel mettere al centro la parità di genere e nel mettere a terra gli obiettivi che nell'ambito della prima strategia nazionale per la parità di genere porteranno il nostro Paese a fare finalmente passi avanti verso il pieno raggiungimento degli obiettivi".