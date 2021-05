"Per troppo tempo si è ritenuto che una donna per poter essere una madre dovesse scegliere tra l'esperienza lavorativa e quella familiare, mettendo in antitesi le due scelte": così il ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità ai nostri microfoni. "Oggi le famiglie hanno bisogno di prospettiva, stabile e strutturale, per osare scelte coraggiose" ha detto Bonetti

“Serve investire nella decontribuzione del lavoro femminile, dobbiamo far costare di meno il lavoro femminile. Dobbiamo evitare il part time involontario e promuovere forme di armonizzazione della vita familiare e lavorativa per donne e uomini, promuovere maggiore parità, una condivisione tra donne e uomini dei carichi di cura familiari. Dobbiamo investire in infrastrutture sociali che supportino le famiglie e sulla formazione sulle nuove competenze. Le donne non possono essere escluse dalle nuove frontiere del lavoro”. Così ad Agenda, su Sky TG24 il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.

Donne e lavoro

“Il tema del lavoro femminile – ha detto - è un tema grande che si è rivelato in tutta la sua drammaticità rispetto alla difficoltà per le donne di entrare nel mondo del lavoro, di essere in situazioni più fragili e precarie, di essere vittime, come è accaduto durante la pandemia (LIVEBLOG - NUMERI), della perdita del proprio lavoro. Di fronte a questi dati dobbiamo agire, abbiamo un’occasione straordinaria che è quella del PNRR, nel quale il tema del lavoro femminile è prioritario, non solo come atto di giustizia nei confronti delle donne ma come azione necessaria per garantire all’intero Paese uno sviluppo sociale ed economico adeguato. Più lavoro femminile significa più qualità complessiva, più aumento di Pil, più aumento di qualità e produttività”.