Savona torna al centrosinistra dopo cinque anni di governo del centrodestra. È in corso lo spoglio dei voti nella città ligure dove i cittadini - ieri e oggi - hanno espresso la loro preferenza al secondo turno per l'elezione del sindaco. A sfidarsi, al ballottaggio , Marco Russo (sostenuto dal centrosinistra) e Angelo Schirru (sostenuto dal centrodestra). Con 51 sezioni scrutinate su 61, Russo è avanti con il 62,2% mentre Schirru è al 37,8%. Alla tornata del 3 e 4 ottobre, nel primo turno, nessuno dei due era riuscito a superare il 50% di preferenze: avevano ottenuto rispettivamente il 47,79% e il 37,31% dei voti ( LO SPECIALE - COME ERA ANDATA AL PRIMO TURNO ). L'affluenza definitiva per il ballottaggio è stata del 46,03%.

Chi sono i due candidati

approfondimento

Elezioni comunali, la guida al ballottaggio: data, città e candidati

Marco Russo, civico che corre per il centrosinistra, è sostenuto dalle liste Partito Democratico-Articolo 1, Patto per Savona, Sinistra per Savona e RiformiaAMO Savona. Avvocato, nato e cresciuto a Savona, è stato presidente provinciale delle Acli, presidente del Forum del Terzo Settore e membro del consiglio provinciale fino al 2014. Nel 2015 ha creato il Laboratorio da cui è nata l’idea del Patto per Savona. Il centrodestra corre, invece, con il civico Angelo Schirru, per 13 anni primario di Chirurgia all’ospedale San Paolo di Savona. È sostenuto dalle liste Lega, Forza Italia-UdC, Fratelli d’Italia, Toti per Savona e Lista Civica Schirru Sindaco.