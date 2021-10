Cosenza torna al centrosinistra dopo dieci anni di governo del centrodestra. Al ballottaggio, la città calabrese ha scelto come nuovo sindaco Francesco "Franz" Caruso, che ha vinto con il 57,59% delle preferenze. Lo sfidante e omonimo Francesco Caruso, sostenuto dal centrodestra, si è fermato al 42,41%. Alla tornata del 3 e 4 ottobre, nel primo turno, avevano ottenuto rispettivamente il 23,78% e il 37,43% delle preferenze. Il nuovo sindaco partiva in svantaggio e ha dunque rimontato (LO SPECIALE - COM'ERA ANDATA AL PRIMO TURNO). L'affluenza definitiva per il ballottaggio è stata del 44,71%, mentre al primo turno era stata del 64,87% (TUTTI I SINDACI ELETTI IN ITALIA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUI BALLOTTAGGI).