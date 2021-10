“Io sono Giorgia, sono una donna, sono italiana, sono cristiana e nessuno può portarmi via tutto questo”. Parole entrate nella testa di molti con un preciso ritmo house quasi due anni fa suonato dai due dj per passione Mem & J. In quel 19 ottobre la leader di Fratelli d’Italia era in piazza San Giovanni, a Roma, e condivideva il palco con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Giorgia Meloni ha ripetuto quelle parole lo scorso 10 ottobre, in spagnolo: "Yo soy Giorgia".