Ballottaggio Roma, Calenda: "Conte campione trasformismo e qualunquismo"

Dopo il primo turno delle elezioni comunali 2021, si attende il ballottaggio nei Comuni con più di 15mila abitanti in cui nessuno dei candidati è riuscito a spuntarla il 4 ottobre. Tra le città che torneranno al voto nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre c'è anche Roma. E dalla Capitale arriva l'attacco di Carlo Calenda, leader di Azione, all'ex premier. "Giuseppe Conte ieri mi ha attaccato spiegando la sua magnifica storia di coerenza e serietà. Per essere chiari considero Conte campione di qualunquismo e trasformismo. Non gli ho mai sentito fare un ragionamento interessante o affrontare una questione con competenza". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda. "Detesto le sue furbizie sui decreti sicurezza - prosegue - e le sue giravolte da sovranista a riformista a seconda dell'opportunità. Questa la mia opinione" (SPECIALE ELEZIONI 2021)