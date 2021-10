I cittadini del capoluogo piemontese, il 3 e il 4 ottobre (fino alle ore 15), sono stati chiamati a votare per eleggere il nuovo primo cittadino. Sono tredici le persone in corsa per Palazzo Civico: 11 uomini e 2 donne, tra le quali non c’è la sindaca uscente Chiara Appendino. L’eventuale ballottaggio è fissato per il 17 e il 18 ottobre. Secondo i primi instant poll, in vantaggio il candidato del centrosinistra

Urne chiuse a Torino dopo le elezioni amministrative. I cittadini hanno votato domenica 3 e lunedì 4 ottobre (fino alle ore 15) per eleggere il nuovo sindaco della città e il consiglio comunale ( TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUL VOTO - LO SPECIALE ELEZIONI - IL SITO DEL GOVERNO ). Sono 13 i candidati che si contendono la poltrona a Palazzo Civico ( CHI SONO I CANDIDATI A TORINO ). L’eventuale ballottaggio è previsto per il 17 e il 18 ottobre. Dopo la chiusura dei seggi è iniziato lo scrutinio, al momento in corso. Secondo il primo Instant Quorum/YouTrend per Sky TG24, sarebbe avanti Stefano Lo Russo: il candidato del centrosinistra raggiunge una forchetta del 43-47%. Segue Paolo Damilano del centrodestra, con il 38-42%. Poi Valentina Stanga del M5S, al 6-10% ( I RISULTATI A TORINO ).

Chi sono i candidati a Torino

Tra i 13 candidati non c’è la sindaca uscente Chiara Appendino. Il M5S - insieme a Europa Verde - sostiene la 35enne consigliera comunale Valentina Sganga. Stefano Lo Russo, 45 anni, è il candidato del centrosinistra: per lui sono state presentate le liste Pd, Moderati, Sinistra Ecologista, Articolo 1, Lista Civica per Lo Russo e Torino Domani. Il centrodestra ha puntato su Paolo Damilano, torinese classe 1965: ad appoggiarlo Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Popolo della Famiglia, Progresso Torino, Sì Tav Sì Lavoro, Torino Città Futura e la sua lista Torino Bellissima. Secondo gli ultimi sondaggi, a contendersi la vittoria saranno Damilano e Lo Russo. Ha scelto di candidarsi anche il 74enne Angelo D'Orsi: è sostenuto da Sinistra in Comune, che raggruppa Rifondazione Comunista, Sinistra Anticapitalista, DemA e Torino Ecosolidale, ma anche Potere al Popolo e Pci. Partito Comunista e Torino Città Futura supportano invece la candidatura di Greta Giusi Di Cristina. Roberto Salerno, 66enne ed ex calciatore professionista, è invece il candidato di Mat - Movimento Ambientalista Torino. Ugo Mattei, 60 anni, è il candidato di Futura Torino. Ivano Verra, 57enne architetto, è sostenuto da Italexit e Noi Cittadini. Davide Betti Balducci, ex centrodestra, è invece appoggiato dal Partito Gay e dal Partito Animalista. Paolo Alonge, classe 1972, ha il sostegno del Movimento 3V (Vaccini Vogliamo la Verità). Lorenzo Varaldo, insegnante, è il candidato della lista Divieto di Licenziare. Emilio Mazza è il candidato della lista Torino Capitale d'Europa Basta Isee. Infine, Massimo Chiesi candidato per il Partito Comunista dei Lavoratori.