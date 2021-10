“Il presidente Mario Draghi è autorevolissimo e capacissimo. Ma non basta: sarebbe sbagliato per l’intero Paese e per tutti noi pensare che un uomo solo al comando possa risolvere tutti i problemi” ha dichiarato il leader del M5s rispondendo ai giornalisti

A margine della rassegna Festival delle Città, confermando il giudizio positivo sull’operato del premier Draghi, Giuseppe Conte ha messo in evidenza il rischio che si corre quando si toglie responsabilità a tutte le parti coinvolte nell’amministrazione del Paese. “Il presidente Mario Draghi è autorevolissimo e capacissimo. Ma non basta: sarebbe sbagliato per l’intero Paese e per tutti noi pensare che un uomo solo al comando possa risolvere tutti i problemi” ha dichiarato rispondendo ai giornalisti.

Dobbiamo tutti assumerci le nostre responsabilità

“Il sistema Paese è molto complesso: sicuramente alla testa ci vuole una persona che possa dare un input giusto, ma c’è tutta una filiera che deve esprimere capacità amministrativa. Non possiamo pensare di rifugiarci nella persona del presidente Draghi per sperare di attuare il Pnrr e far ripartire l’Italia – ha aggiunto – dobbiamo tutti assumerci le nostre responsabilità”.

L’ex premier e leader del M5s ha poi commentato l’approvazione della nota di aggiornamento al Def (Nadef) e le prospettive di crescita dal 4,7 al 6 per cento: “Il popolo è un fine economista, è pienamente consapevole che un 6 per cento non si raggiunge per una misura presa il giorno prima, ma anche per le misure prese l’anno scorso, con l’argine, con la diga eretta in piena pandemia con tutte le misure varate”.