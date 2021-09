Elezioni regionali Calabria 2021: cosa dicono gli ultimi sondaggi

Il 3 e 4 ottobre 2021, mentre in oltre 1.000 Comuni italiani si svolgono le elezioni amministrative (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE - COME E QUANDO SI VOTA - I SONDAGGI SULLE GRANDI CITTÀ), in Calabria si voterà per le elezioni Regionali. I cittadini calabresi saranno chiamati a scegliere il nuovo presidente di Regione. Si tratta di un voto anticipato, dopo che Jole Santelli, che aveva vinto nel gennaio 2020, è morta ad ottobre dello scorso anno. Da quel momento le sue funzioni sono state svolte dal vicepresidente f.f. Nino Spirlì. Si sarebbe dovuti tornare alle urne già a febbraio e ad aprile del 2021 ma in entrambi i casi la pandemia di coronavirus ha obbligato al rinvio della tornata elettorale. Per queste elezioni in lizza ci sono 4 candidati: il centrodestra punta su Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera. Il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle hanno scelto Amalia Bruni, scienziata allieva di Rita Levi Montalcini. Corre da solo Luigi De Magistris alla guida di una coalizione di liste (Dema più altre cinque, tutte senza simboli di partito). Infine c’è Mario Oliverio, già presidente regionale tra il 2014 e il 2020. Gli ultimi sondaggi danno esiti molto diversi tra loro. Ecco alcuni dei più recenti, tenendo presente che è consentito pubblicarli fino a quindici giorni prima del voto.