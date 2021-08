Conte: "Il M5S è pronto a cambiare volto, basta personalismi"

"Ho in mente un Movimento che si affermi come forza politica di massa, che agisca in modo corale, in cui ciascun eletto o anche iscritto avverta la concreta possibilità di partecipare a una grande impresa comune. Un Movimento che offra la possibilità a ciascuno di esprimere i propri talenti e mettere le proprie competenze a servizio della comunità di riferimento". A dirlo l'ex premier Giuseppe Conte, in un'intervista al Corriere della Sera. E spiega: "Non dobbiamo lasciare la politica solo ai mestieranti, alla categoria dei soliti noti, la politica è di tutti".