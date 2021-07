"Processi veloci ma scongiurare soglie impunità"

"Ho assicurato il contributo del M5S" sulla giustizia, ha spiegato Conte. "Daremo il contributo per velocizzare i processi ma saremo molto vigili nello scongiurare soglie di impunità". "Ho assicurato l'atteggiamento costruttivo da parte del M5S - ha poi aggiunto - Anche durante i lavori parlamentari adesso daremo il nostro contributo per migliorare e velocizzare i processi. Il governo ha a cuore tempi rapidi ma c'è una dialettica parlamentare. Non abbiamo parlato di fiducia ma di eventuali interventi che possano migliorare il testo". "Sulla riforma - ha commentato - io per primo dico 'mettiamo da parte le ideologie'. Cosa vogliamo assicurare agli italiani? Una riforma della giustizia con tempi chiari e definiti ma anche assicurando il principio che alle vittime dei reati va assicurata giustizia. Non possiamo creare le condizioni di rischio che possano svanire nel nulla i processi. E queste sono preoccupazioni che devono riguardare tutte le forze politiche".

"Non mi candido alle suppletive"

"Mettiamo da parte le bandierine, dobbiamo parlare agli italiani", ha sottolineato l'ex premier, confermando che non si candiderà alle elezioni suppletive. "No, per me la politica è dappertutto, in piazza, nei territori. In questo momento il mio impegno prioritario è lavorare per il rilancio del M5S".