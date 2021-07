Pranzo e sorrisi sulla Costa degli Etruschi

leggi anche

M5s, raggiunto l’accordo fra Conte e Grillo sullo statuto

A Marina di Bibbona, sulla Costa degli Etruschi, il fondatore del M5s possiede Villa Corallina. Qui ha incontrato Conte in un ristorante. I due, accompagnati solo dagli uomini della scorta, si sono presentati alle 14.30. Hanno ordinato un antipasto di pesce e una spigola al forno con verdure, conversando tra loro. Sarebbe stato notato, in un clima molto cordiale. Villa Corallina, a Marina di Bibbona, più volte, negli ultimi anni, è stata teatro di riunioni decisive per il futuro del Movimento.