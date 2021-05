Speranza: “Serve coordinamento per il Certificato verde dal 1° luglio"

Il ministro alla riunione dei ministri della Salute e Affari Europei Ue: maggiore coordinamento in vista dell’entrata in vigore formale del green pass

"Occorre maggiore coordinamento in vista dell'entrata in vigore formale, dal primo luglio, del Certificato verde digitale per favorire una ripresa in sicurezza degli spostamenti dei cittadini europei". Lo ha dichiarato oggi il Ministro Speranza, intervenendo, in videoconferenza, alla riunione di un gruppo di ministri della Salute e degli Affari europei dell'Ue.

“Fase delicata, passi importanti su vaccini”



Poco prima, intervenendo al Digital Debate Confcooperative Sanità, Speranza ha parlato anche di mesi difficilissimi: "Ancora oggi siamo in una fase delicata, pure con la campagna di vaccinazione vediamo primi passi avanti molto importanti”. Per Speranza “la sfida dei prossimi mesi sarà riformare il servizio sanitario nazionale e provare anche a far tesoro di questa lezione dei mesi così drammatici del Covid”. Oltre che "rafforzare la sanità sul nostro territorio, di rafforzare l'idea di prossimità” (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).