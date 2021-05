Accelerazione per il nuovo M5s targato Conte. Secondo quanto ha annunciato il capo politico del M5S Vito Crimi, il progetto sarà presto votato su un'altra piattaforma dagli iscritti. Si prevede che il nuovo movimento costerà un milione di euro l'anno. Oggi prevista un'altra assemblea dei parlamentari M5s Condividi:

Accelerazione per il nuovo M5s targato Conte e scontro aperto con la piattaforma Rousseau di Davide Casaleggio. Secondo quanto ha annunciato il capo politico del M5S Vito Crimi, il progetto sarà presto votato su un'altra piattaforma dagli iscritti. “Per il Garante della privacy non ci sono dubbi sulla rappresentanza legale, conto di avere i dati in settimana" ha detto Crimi in seguito allo scontro con la associazione Rousseau proprio sui dati realtivi agli iscritti.

M5s: "Da Rousseau inaccettabile ingerenza" approfondimento Blog delle Stelle, spaccatura M5s-Rousseau sul web: storia del sito Ieri un post del M5S su Facebook ha attaccato apertamente Rousseau: "L'associazione Rousseau - si legge nel post - ha mostrato evidente contrarietà a questo progetto politico, tanto da provare a frapporre ostacoli, impedendo agli iscritti di votare e, quindi, di partecipare a questo ampio confronto democratico, impedendo tra l'altro anche la votazione per la destinazione dei 7 milioni frutto delle restituzioni dei portavoce". "Anche il solo tentativo di rallentare questo processo, costituisce una grave e inaccettabile ingerenza nell'attività e nella vita associativa di una forza politica che ha assunto una grande responsabilità di fronte al Paese", aggiunge il M5S. Rousseau: "I dati degli iscritti sono degli iscritti stessi" Il post è arrivato in risposta al rifiuto dell’Associazione di fornire i dati degli iscritti. "I dati degli iscritti sono degli iscritti stessi - è la posizione di Rousseau- sono loro che devono poter decidere con piena libertà l'utilizzo dei loro dati. Nessuno può decidere arbitrariamente al loro posto". "Né Rousseau (che infatti non ha alcuna intenzione di farlo e che al momento li gestisce esclusivamente in qualità di responsabile al trattamento), ne' altre persone non autorizzate che, invece, dovessero pretenderne la consegna".