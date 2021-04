Bonetti a Sky TG24: "Assegno unico a regime da gennaio 2022"

"L'assegno unico e universale completo partirà a regime da gennaio 2022, ma il percorso comincerà dal primo luglio. Non vogliamo che accada che le famiglie italiane abbiano dei disagi. Siccome i dipendenti oggi stanno percependo le loro detrazioni in busta paga, siccome ci sono stati degli anticipi, questi primi sei mesi devono innestarsi su un percorso di detrazione fiscale che deve continuare. Le detrazioni fiscali saranno poi completamente assorbite nell'assegno unico da gennaio". Cosi la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti a Sky TG24. E aggiunge: "L'impegno di 4,6 miliardi, altri 500mila euro sono stati già stanziati, per 228mila nuovi posti negli asili nido è confermato. Con questa cifra raddoppiamo i posti presenti, entro il 2026 la copertura sarà del 50%. Uno sforzo che mai era stato visto nel nostro Paese".