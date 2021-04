Renzi: "Italia Viva e Pd insieme? Mai in un'alleanza con il M5s"

"Se il Pd si allea con i grillini, no, non entreremo in questa alleanza. Siamo distanti dalla destra antieuropeista di Salvini e Meloni ma anche dal becero populismo di Di Battista e Beppe Grillo. Non con i sovranisti, non con i populisti". Matteo Renzi, intervistato dal Corriere della Sera dopo l'incontro con il segretario del Pd Enrico Letta, conferma le distanze sul tema delle alleanze. "Ma - aggiunge - tutto mi sembra in divenire: guardi che succede a Roma. Letta non può appoggiare la Raggi, Conte non può scaricarla: mi sembra che questa alleanza sia lontana dal nascere".