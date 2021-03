Pd, Debora Serracchiani eletta capogruppo alla Camera

La lettera in cui ha chiesto di “ricostruire senso di appartenenza”

In giornata, Debora Serracchiani in una lettera inviata ai 90 deputati del Pd prima dell’elezione, aveva scritto "c'è da ricostruire un sentimento di appartenenza che sembra essersi smarrito nei rivoli di un individualismo e di un particolarismo esasperato e banale. A questo impegno desidero ispirare, se lo vorrete, il mio lavoro con voi. Perché il nostro lavoro è qui, nel Parlamento della Repubblica, dove dobbiamo trovare il modo di far sentire ciascuno di noi protagonista. Dobbiamo in questo senso allargare la partecipazione, lavorare tutti e consentire a tutti di presentare all'esterno il faticoso lavoro svolto".