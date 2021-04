Una competizione, non una rissa. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, Debora Serracchiani torna a parlare della sfida che l’ha vista diventare capogruppo del Pd alla Camera. Una vittoria sulla sua avversaria per la carica, Marianna Madia, con la quale “ci sono stati dei momenti di tensione, normali in una competizione. Quando due uomini si confrontano, anche aspramente, si parla di scontro, se lo fanno due donne diventa una rissa. Forse è tempo di cambiare approccio e linguaggio”.