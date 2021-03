La leader di Fratelli d'Italia sostiene che al di là "di qualche nome cambiato qua e là, questo governo è in perfetta continuità col precedente”. Sui rapporti nel centrodestra dice: “La Lega non si sta allontanando: vediamoci e decidiamo in mezz’ora i nomi dei migliori sindaci”. Sulla richiesta della presidenza del Copasir: “Questione di democrazia e legge” Condividi:

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni torna ad attaccare il governo Draghi. In un'intervista al Corriere della Sera, ha detto che al di là "di qualche nome cambiato qua e là, questo governo è in perfetta continuità col precedente. E non poteva essere altrimenti, visto che la maggioranza che lo sostiene è in larga parte la stessa del Conte II". Secondo Meloni, "a bocciare tante scelte di questo governo non sono io, ma gli italiani".

Le alleanze nel centrodestra leggi anche Giorgia Meloni, insulti sessisti dallo storico Gozzini Con gli alleati, "sono sicura che dopo questa parentesi ci ritroveremo per governare assieme il Paese”, continua Giorgia Meloni. “Semmai mi dispiace sentire da altri toni polemici verso di noi. Abbiamo fatto scelte diverse, io rispetto le loro e mi aspetto lo stesso". Fdi ha ottenuto dal governo che fossero accolte alcune richieste, come la possibilità di vaccinarsi anche in farmacia o la priorità per i disabili, ma "su altri temi non si sono fatti passi avanti". Per Meloni “c'è continuità assoluta con il governo Conte sulla gestione della pandemia". Fra gli altri temi dell'intervista, i rapporti con la Lega ("non ci stiamo allontanando") le amministrative e il candidato per Roma: "Io voglio vincere. Nessun veto a nessuno, bisogna vederci (con gli alleati, ndr) e trovare la soluzione migliore".