Un vademecum per i circoli e le sezioni del Pd, con i "20 punti principali del discorso del segretario e una ventunesima domanda aperta sull'organizzazione delle Agorà Democratiche". Nel primo giorno del suo incarico al Nazareno, Enrico Letta, il nuovo Segretario Pd, mette a punto una lista di argomenti su cui chiama gli iscritti a esprimersi in cento parole. Ai Circoli di tutta Italia sarà dunque distribuito questo vademecum insieme al 'form' da utilizzare per far pervenire i suggerimenti. "I risultati dovranno essere restituiti entro mercoledì 31 marzo 2021" e oltre ai 20 punti c'è "una ventunesima domanda aperta sull'organizzazione delle Agorà Democratiche" (IL NUOVO PROGRAMMA DI LETTA).