I leader di Lega e Pd si sono visti a Montecitorio. Il segretario del Carroccio: “Incontro tutti i segretari di maggioranza. Devo sentire anche i Cinque stelle, Forza Italia, Renzi, perché dobbiamo lavorare insieme". Il Nazareno non commenta il colloquio, ma fonti leghiste parlano di “volontà di stare in maggioranza con spirito collaborativo”

Mentre all’interno della nuova maggioranza esplode qualche tensione - ultima in ordine di tempo quella sullo stop alla riapertura degli impianti da sci -, i segretari dei partiti sembrano muoversi per cercare di appianare le divergenze verso quello spirito di collaborazione auspicato da Mario Draghi. Il 15 febbraio Matteo Salvini e Nicola Zingaretti si sono incontrati alla Camera: “Abbiamo parlato di lavoro, del blocco dei licenziamenti, prevenire è meglio che curare”, ha detto il leader della Lega al termine del confronto.

Salvini: “Dobbiamo lavorare insieme”

Un incontro che doveva restare segreto, ma ilfattoquotidiano.it ha immortalato entrambi i leader all'uscita e il segretario del Carroccio non ha negato di aver parlato con il suo omologo del Pd: “Incontro tutti i segretari di maggioranza. Devo sentire anche i Cinque stelle, Forza Italia, Renzi, perché dobbiamo lavorare insieme". E se il Nazareno non ha commentato il colloquio, fonti leghiste affermano che è andato bene e parlano di una volontà di stare in maggioranza con spirito collaborativo.