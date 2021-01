Vertice Cdx, Tajani senza mascherina. Ripreso dai giornalisti VIDEO

Dopo il pomeridiano vertice del Centrodestra sulla crisi di Governo (LE ULTIME NEWS) le dichiarazioni del vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani erano attese. Ma i giornalisti non hanno potuto fare a meno di interromperlo prima che iniziasse a parlare perché aveva dimenticato di indossare la mascherina. Come si vede in questo video, i cronisti politici presenti hanno richiamato l'europarlamentare che, da parte sua, ha risposto "Certo, giusto" e l'ha indossata.

Tajani: "Governo di unità nazionale non è governo Ursula"

"Noi abbiamo sempre detto che l'unità del Centrodestra viene prima", ha detto (IL VIDEO), "E un governo di unità nazionale dovrebbe essere un governo che raccolga il consenso rappresentativo di tutto il Paese, non un governo Ursula (in riferimento alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen)". Tajani ha poi sottolineato che senza una maggioranza forte di unità nazionale anche per FI l'orizzonte sono le elezioni anticipate.