Crisi governo, Giuseppe Conte dà le dimissioni: alle 12 da Mattarella

Dopo oltre 500 giorni, il governo Conte II giunge al capolinea: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riunito i ministri per formalizzare il suo passo indietro e alle 12 è atteso al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al quale rassegnerà le sue dimissioni. Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, si è chiuso con gli applausi dei ministri al premier. "Ringrazio l'intera squadra di governo, ogni singolo ministro, per ogni giorno di questi mesi insieme", avrebbe detto Conte in Consiglio in Cdm. (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).