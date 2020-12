Manovra, Senato conferma fiducia con 156 sì, è legge

Gualtieri: sono molto soddisfatto

"Sono molto soddisfatto. Si conclude un iter in tempi rapidi, ringrazio il Parlamento, che consente

l'approvazione di una legge di bilancio ambiziosa, fortemente espansiva, orientata alla crescita, al lavoro, alla coesione". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, commentando al Senato l'approvazione della legge di Bilancio. "Ci sono misure di carattere storico, come le risorse per il varo dell'assegno unico per i figli, per l'avvio della riforma fiscale. Misure non solo per uscire dalla crisi, ma per rilanciare la crescita".