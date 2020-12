La ministra dell'Agricoltura in un’intervista a La Stampa: “Non stiamo parlando di Napoleone, ma di un premier sostenuto da una maggioranza composita, lui ha l'onere e l'onore di trovare una sintesi”. E aggiunge: “Non stiamo parlando di rimpasto: non abbiamo nessuno da piazzare ma proposte da discutere". All’orizzonte una tregua sulla task force: ci sarà ma, rispetto a quella prevista due settimane fa, sarà diversa Condividi:

“Un primo passo è stato fatto. Si è avviato un percorso sul Recovery Fund. Non è però la fine della verifica, che si farà dopo l'approvazione della Legge di bilancio: se vuoi arrivare alla fine della legislatura devi avere una visione strategica". A dirlo è la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova che, in un’intervista a La Stampa, torna a parlare delle tensioni tra Italia viva e il governo Conte: "Siccome non stiamo parlando di Napoleone, ma di un premier sostenuto da una maggioranza composita, lui ha l'onere e l'onore di trovare una sintesi". Intanto, dall’incontro di ieri a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio e la delegazione di Iv sembra essere emerga una tregua: la task force per il Recovery ci sarà ma, rispetto a quella prevista due settimane fa, sarà a dir poco rivoluzionata.

“Stiamo ponendo problemi reali” leggi anche Recovery fund, tensioni nella maggioranza. Renzi: palla passa a Conte Le divergenze, osserva la ministra, non si risolvono con "le battute di yes-men che brandiscono le percentuali di Iv". “Noi stiamo ponendo problemi reali - aggiunge - Non stiamo parlando di rimpasto: non abbiamo nessuno da piazzare ma proposte da discutere", anche perché quando le aziende cominceranno a licenziare "c'è il rischio di una questione di ordine pubblico". “Iv non è disposta né a fare numero né a fare tappezzeria” Parlando poi del Recovery, Bellanova spiega: "Sulla governance avevamo visto giusto nell'indicare il rischio di un commissariamento dei Ministeri, delle Regioni, del Parlamento, rilevando criticità e profili di incostituzionalità. Nella Legge di bilancio la norma che si voleva introdurre, illustrata nel Cdm di lunedì 7, è del tutto assente. Oggi (ieri per chi legge, ndr) abbiamo fatto 'solo' un primo giro di tavolo. L'analisi di dettaglio, punto per punto, sarà oggetto di un documento che invieremo a Conte entro la prossima settimana". Al momento nel Piano "quanto manca pesa di più di quanto è presente. Il confronto deve essere collegiale e condiviso, fino alle singole virgole. Iv non è disposta né a fare numero né a fare tappezzeria. Quello che scongiura la crisi è la qualità del confronto di cui deve essere garante Conte".