Recovery Fund, anche la Grecia presenta il piano e supera l'Italia

Tutti i paesi europei si stanno affrettando a scrivere i piani di crescita e resilienza, per presentarli e negoziarli con la Commissione europea. Saranno la base delle riforme e delle spese del Next Generation Eu. I paesi che per ora hanno presentato delle bozze avanzate, già sottoposte al negoziato con l'Europa, sono Spagna, Portogallo, Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Slovenia e Grecia.

Anche Atene appunto è avanti nella corsa al Recovery Fund, mentre l'Italia per ora è ultima tra i grandi paesi europei (come segnalato dal monitoraggio di Sky TG24). Tobias Piller, corrispondente per il giornale tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, ha descritto il piano greco a Sky TG24 Business.

Assieme a Piller, è stato ospite della puntata anche Claudio Bardazzi, responsabile dell'Osservatorio Findomestic.