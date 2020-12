Il premier ha riaperto il dossier Recovery Plan e prova a calmare i renziani, con cui oggi ci sarà l'incontro a Palazzo Chigi. Il Pd chiede chiarezza sulla task force invitando a non sostituire le istituzioni

Il leader di Italia Viva ha inviato una lettera a Giuseppe Conte, in cui parla di "come utilizzare i fondi più ingenti della storia del Paese per farci crescere e per migliorare la sanità, a partire dal Mes”. Oggi in giornata l'incontro tra il primo ministro e Matteo Renzi, dove si discuterà anche di Recovery Fund. Marcucci (Pd): "La maggioranza può e deve essere rafforzata".

La lettera di Renzi a Conte approfondimento Recovery Fund, tutte le notizie "Confidiamo che, con buona pace dei fabbricatori di polemiche, il Presidente Conte questa lettera l'abbia letta. Vedremo se vorrà dare delle risposte. La palla adesso è nelle mani del Premier, dipende solo da lui. Le risposte le deve all'Italia, non a Iv", ha fatto sapere Matteo Renzi nella sua e-news. "Hanno scritto che vogliamo poltrone. Hanno scritto che siamo irresponsabili. Hanno scritto che facciamo tattica. Hanno scritto, ma non hanno letto", dice il leader Iv spiegando che nella lettera si parla di "come utilizzare i fondi più ingenti della storia del Paese per farci crescere e per migliorare la sanità, a partire dal Mes”.

Marcucci (Pd): Conte deve ritrovare coesione della maggioranza" approfondimento L'Italia è in ritardo sul Recovery Fund? Dipende "Questa maggioranza può e deve essere rafforzata, con la collegialità. Ogni eventuale altra soluzione per me rischierebbe di essere un salto nel vuoto". Lo dice il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci in un'intervista rilasciata al Messaggero. "La verifica che è in atto - prosegue - deve servire a ritrovare quella coesione che in alcuni passaggi si è persa. È compito del Presidente del Consiglio ritrovarla, a partire dal piano sul Recovery e dalla sua governance". Sull'ipotesi rimpasto, Marcucci ha dichiarato che "il presidente del Consiglio è il primo che deve valutare la sua squadra, non ho cambiato idea rispetto ad allora. Il rimpasto non deve essere l'obiettivo ma se la maggioranza concorda su alcuni cambiamenti, poi quei cambiamenti vanno fatti".