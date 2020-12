Il capo politico del M5s Vito Crimi: "La riforma del Mes non ci piace, ma ho detto che non faremo ostruzionismo se tutti gli altri Paesi europei stanno andando in quella direzione e sono quegli stessi Paesi europei con cui ci troviamo a giocare una partita molto più complessa per il futuro dell'Ue, una partita per arrivare a una visione più ampia"

"L'Italia ha bisogno di stabilità. Noi dobbiamo dargliela. Non potete portare Conte sul patibolo. Chi non voterà quella risoluzione, voterà contro il presidente del Consiglio dei Ministri e il suo Governo che viene in aula a chiedere la fiducia del Parlamento per andare in Europa anche a trattare lo sblocco dei fondi del Recovery fund. Lo trovo francamente folle e irresponsabile". Sono le parole, riportate dall'agenzia Ansa, del ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante l'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari del Movimento Cinque Stelle in vista del Consiglio europeo del 10-11 dicembre.

"In aula non si voterà per accedere al Mes. È una bugia. Il Presidente del Consiglio all'eurosummit si dovrà esprimere sulla riforma. Una riforma che io stesso ho definito peggiorativa e che andava fermata anni fa. Ma i numeri per essere approvato in parlamento non ci sono", ha aggiunto secondo l'Ansa il ministro degli Esteri. "Siamo al governo della settima potenza mondiale, in una fase come quella che stiamo vivendo serve grande senso di responsabilità. Non cadiamo nelle trappole di chi ci vuole deboli, di chi lavora solo per colpirci", ha sottolineato.