"Vi siete impegnati ad assicurare sostegno a chi era in difficoltà"

approfondimento

Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe

"I meriti acquisiti non si esauriscono nel ricordo di un giorno ma permangono - ha continuato Mattarella, prima iniziare con le premiazioni -. Vi siete impegnati per la cura di coloro che erano malati per il Covid, vi siete impegnati ad assicurare con forte sostegno e ad aiutare chi era in condizioni di disagio, vi siete impegnati affinchè il nostro Paese non rimasse paralizzato assicurando trasporti e collegamento. Come voi, tanti italiani e italiane lo hanno fatto. Voi qui li rappresentate tutti".