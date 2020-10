Fico: Parlamento primo in Europa a discutere piano



approfondimento

"La Camera ha da poco approvato la risoluzione sul Recovery Fund. Con il voto di oggi il Parlamento italiano è stato il primo in Europa a discutere il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, definendo le priorità che il Governo dovrà seguire nella predisposizione dei progetti

per l'Italia da finanziare con le risorse stanziate a livello europeo. Si tratta di un'occasione unica per ripensare il modello di sviluppo del nostro in Paese in senso economicamente e socialmente sostenibile. Ringrazio tutti i deputati per il lavoro svolto in queste settimane nelle commissioni e oggi in Aula". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico su voto della Camera sulla Relazione Recovery Fund.