Il candidato dei verdi-centrosinistra, primo cittadino uscente, ha battuto per appena 37 voti Dario Dal Medico, candidato di liste civiche del centrodestra: Roesch ha ottenuto il 50,1% delle preferenze, cioè 7.050 voti, mentre lo sfidante si è fermato al 49,9% (7.013). A Merano si è votato per il secondo turno solo il 4 ottobre e l’affluenza è stata del 46,6%

A Merano Paul Roesch è stato riconfermato sindaco. Il candidato dei verdi-centrosinistra ha vinto il ballottaggio delle elezioni comunali con appena 37 voti di distacco. Lo sfidante in questo secondo turno era Dario Dal Medico, candidato di liste civiche del centrodestra. A Merano si è votato per il ballottaggio solo il 4 ottobre e l’affluenza è stata del 46,6% ( LO SPECIALE ELEZIONI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

Com’è andato il ballottaggio a Merano

leggi anche

Risultati ballottaggio Bolzano: Caramaschi confermato sindaco

Paul Roesch, sindaco uscente classe 1954, ha ottenuto nel ballottaggio il 50,1% delle preferenze, cioè 7.050 voti. Dario Dal Medico è stato in vantaggio per tutto lo scrutinio, fino alla penultima sezione, ma poi si è fermato al 49,9% (7.013 voti). “La cittadinanza è andata a votare e tanta gente si è messa a disposizione: questo è il segnale più bello. Chiaro che 37 voti non rappresentano un grande successo, ma andiamo avanti”, ha commentato il primo cittadino rieletto. “Il sindaco è Roesch e ora sta a lui fare i prossimi passi per formare la maggioranza”, ha detto invece lo sconfitto Dal Medico.