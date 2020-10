Le operazioni di scrutinio cominceranno alla chiusura dei seggi. I cittadini del comune in provincia di Pisa, in Toscana, sono stati chiamati di nuovo alle urne per scegliere il nuovo sindaco. Al primo turno nessuno dei 6 candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. In corsa ci sono il candidato del centrosinistra Michelangelo Betti e quello del centrodestra Leonardo Cosentini

C'è attesa a Cascina, in provincia di Pisa, per sapere chi risulterà vincitore al ballottaggio per ricoprire la carica di sindaco del comune toscano. Le operazioni di spoglio inizieranno alle 15, dopo la chiusura dei seggi. Al primo turno delle elezioni comunali del 20 e 21 settembre nessuno dei 6 candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta. In corsa ci sono il candidato del centrosinistra Michelangelo Betti e quello del centrodestra Leonardo Cosentini (LO SPECIALE ELEZIONI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

Il ballottaggio a Cascina A Cascina, al primo turno il più votato è stato Michelangelo Betti, che però non ha ottenuto la maggioranza assoluta. Lo sfidante è Leonardo Cosentini. Betti, nelle elezioni del 20 e 21 settembre, ha ricevuto il 38,7% delle preferenze, mentre Cosentini si è fermato al 33,1%. Così, il 4 e il 5 ottobre, i cittadini sono tornati alle urne per il secondo turno delle elezioni comunali. Michelangelo Betti è sostenuto da 10 liste dopo gli apparentamenti: Partito Democratico, Per Voi, Europa Verde, Volt, Bene Comune, Italia Viva, Masi Sindaco, CascinaOltre, ‘Lavoro Sviluppo Ambiente’, Movimento 5 Stelle. Leonardo Cosentini da 4 liste: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cosentini Sindaco, alle quali si aggiunge esternamente anche la lista civica "Valore e impegno civico" del sindaco facente funzione Dario Rollo.