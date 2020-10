La deputata Pd Beatrice Lorenzin è positiva al coronavirus. Lo ha annunciato lei stessa in un video postato su Twitter . "Ho un po' di febbre e mal di gola in questo momento. Le altre funzioni sono sotto monitoraggio e la situazione è tranquilla", ha detto l'ex ministro della Salute. "Comincio le cure. Grazie all'aiuto di medici e infermieri sono sicura che vincerò", ha aggiunto ( CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE ).

"È una bestiaccia di virus"

"Volevo dire che questa è proprio una bestiaccia di virus se sono rimasta contagiata io, che sono particolarmente attenta. Vuol dire che essere contagiati è veramente più facile di quello che pensiamo", ha spiegato Lorenzin. "Non capisco come posso averlo preso, è una cosa incredibile", ha aggiunto all'agenzia Dire. L'esponente Pd ha poi mandato "un abbraccio a tutte le persone che in questo momento si trovano nelle mie condizioni. I miei figli e mio marito sono negativi. Il problema è come organizzare la famiglia, l'isolamento, la quarantena. Non è facile per nessuno". Il breve video si chiude con un'esortazione: "Prestiamo tutti particolare attenzione".