Bellanova: con Confindustria clima costruttivo

"C’è sicuramente un cambio di clima e questo è un fatto positivo. Ho trovato un clima costruttivo nella relazione del presidente Bonomi e negli interventi che ci sono stati. Ho sentito parole importanti come la parola patto. Sono convinta che serva un patto che si porta appresso diritti e doveri delle parti che lo contraggono. Su questo dobbiamo impiantare un lavoro di interlocuzione, confronto e coinvolgimento per quello che è utile al nostro Paese, al sistema produttivo e all’emergenza del lavoro. Serve un apporto da parte di tutti”. Lo ha detto a Sky TG24 Economia la ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova parlando degli interventi durante l’assemblea di Confindustria.

"Su Recovery Plan non siamo in ritardo"

Sul Recovery Plan “non parlerei di ritardo, anche se non voglio cullarmi sugli allori. Abbiamo sicuramente la necessità di accelerare, di fare progetti e di spendere bene. Non basta spendere, a volte spendendo si fanno dei danni, quindi bisogna spendere bene. Stiamo lavorando”. Così a Sky TG24 Economia la ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova. “Non dobbiamo asseconda il populismo – ha aggiunto-. Se non si hanno coraggio e visione si asseconda il populismo. Bisogna fare scelte coraggiose sulle quali non sempre avremo il consenso di tutti, ma scelte che diano risposte alle emergenze del Paese.

"Al sud servono strutture e investimenti"

“Al Sud servono infrastrutture. La decontribuzione va bene e aiuta le imprese, ma non è sufficiente. Servono infrastrutture e investimenti, per questo dobbiamo essere attrattori di investimenti. Vanno bene decontribuzione e bonus ma adesso stiamo parlando di come impostare le nuove linee strategiche e di immaginare il nostro Paese dal punto di vista produttivo. Su questo dobbiamo avere una grande attenzione alle progettualità e alle risorse dedicate al Mezzogiorno e a come il Mezzogiorno debba avere nuovi insediamenti produttivi”. Lo ha detto a Sky TG24 Economia la ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova.