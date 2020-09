A Trento inizia alle 9 lo spoglio delle schede per le elezioni comunali che decreteranno il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale. Sono otto i candidati in corsa. Il capoluogo della provincia omonima è una delle città in cui, il 20 e il 21 settembre, i cittadini sono stati chiamati alle urne per le elezioni amministrative e per il referendum sul taglio dei parlamentari ( LA MAPPA ELETTORALE DI TRENTO - LO SPECIALE ELEZIONI ).

Chi sono i candidati

Carmen Martini è la candidata sindaco scelta dal Movimento 5 stelle, lavora per la Provincia autonoma di Trento nell’ambito dei fondi europei. Franco Bruno è sostenuto dalla lista La catena. Marcello Carli, ex consigliere della Provincia autonoma di Trento oltre che consigliere regionale del Trentino Alto Adige, è il candidato dello schieramento civico composto da Rinascimento Trento, Agire per il Trentino e Unione dei democratici cristiani. Poi c'è Filippo Degasperi, candidato di Onda civica Trentino. Dal 2013 è consigliere provinciale e regionale del Trentino Alto Adige di cui è anche portavoce. Franco Ianeselli, già segretario generale della Cgil Trentino, è il candidato sindaco che ha riunito le anime del centrosinistra autonomista. Si è occupato soprattutto di politiche per il lavoro e welfare. Andrea Merler, avvocato, è il candidato del centrodestra. Per 5 anni è stato consigliere circoscrizionale a Gardolo e per 11 anni consigliere comunale a Trento dove è presidente della Commissione per la vigilanza, trasparenza, partecipazione, informazione e innovazione. Giuliano Pantano è il candidato di Rifondazione comunista: è un insegnante ed è consigliere comunale di Trento. Silvia Zanetti, avvocato e fondatrice dell'Accademia di Belle Arti di Trento, è candidata di “Si può fare”. La sua prima campagna elettorale l'ha vista impegnata con la lista “Civica Trentina” nel 2015.