Nel capoluogo della provincia pugliese Barletta-Andria-Trani si è votato per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Attesa per lo spoglio. I candidati sono 4, tra cui il primo cittadino uscente Amedeo Bottaro

Nel comune di Trani, in Puglia, inizia alle 9 lo spoglio delle schede per le elezioni comunali che decreteranno il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale. Quattro i candidati in corsa, tra cui il primo cittadino uscente Amedeo Bottaro. Il capoluogo della provincia Barletta-Andria-Trani è una delle città in cui, il 20 e il 21 settembre, si sono tenute le elezioni amministrative, oltre alle Regionali, e al referendum sul taglio dei parlamentari (LA MAPPA ELETTORALE DI TRANI - LO SPECIALE ELEZIONI).