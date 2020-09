Nella città abruzzese attesa per l'inizio dello spoglio delle schede da cui uscirà il nome del nuovo sindaco. Gli elettori, infatti, sono stati chiamati a scegliere il primo cittadino che sostituirà Umberto Di Primio e a rinnovare il Consiglio comunale. Cinque i candidati in corsa, 19 le liste

A Chieti inizia alle 9 lo spoglio delle schede da cui uscirà il nome del nuovo sindaco. Il 20 e il 21 settembre, infatti, gli elettori del comune abruzzese sono stati chiamati alle urne per scegliere il primo cittadino che sostituirà Umberto Di Primio e per rinnovare il Consiglio comunale. Cinque i candidati in corsa per le elezioni amministrative, 19 le liste. Chieti è una delle oltre 900 città in cui, oltre al referendum sul taglio dei parlamentari, si sono tenute le elezioni comunali (LA MAPPA ELETTORALE DI CHIETI - LO SPECIALE ELEZIONI).