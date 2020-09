Dopo le elezioni del 20 e 21 settembre, ad Arezzo inizia alle 9 lo spoglio delle schede delle Amministrative: i cittadini sono stati chiamati alle urne per la scelta del nuovo sindaco e del Consiglio comunale. Otto i candidati, tra cui l'uscente Alessandro Ghinelli. La città toscana è una delle oltre 900 in cui si sono tenute le elezioni amministrative, le Regionali e il referendum sul taglio dei parlamentari nell'Election Day ( LA MAPPA ELETTORALE DI AREZZO - LO SPECIALE ELEZIONI ).

Chi sono i candidati

Alla poltrona di primo cittadino di Arezzo aspirano in otto. Il sindaco uscente Alessandro Ghinelli è il nome scelto per la ricandidatura da Lega Salvini, Forza Italia, Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia, Civitas Etruria Arezzo e Ora Ghinelli 20-25. Lo sfida Luciano Ralli, collegato alle liste del Pd, Ci sta, Arezzo 2020 per cambiare a sinistra, CuriAmo Arezzo e Ralli sindaco. Il Movimento 5 stelle ha candidato Michele Menchetti. Poi c'è Daniele Farsetti, sostenuto da Patto civico per Arezzo. In corsa anche Laura Bottai, collegata alla lista del Pci. Alessandro Massimo Facchinetti è invece sostenuto dal Partito comunista. La lista Prima Arezzo presenta Fabio Butali. Marco Donati è il nome indicato dalle liste Scelgo Arezzo e Con Arezzo.