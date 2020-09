Regionali 2020, Antimafia: 13 impresentabili tra i candidati

Sono nove in Campania, tre in Puglia e uno in Valle d'Aosta quelli che non potranno correre per le elezioni del 20 e 21 settembre. L'annuncio del presidente della Commissione nazionale antimafia Nicola Morra

Sono tredici in tutto gli impresentabili alle prossime elezioni regionali (LO SPECIALE), secondo il codice di autoregolamentazione dei partiti e la legge Severino. Di questi, undici per il codice di autoregolamentazione e due per la legge Severino. È quanto emerge dalle considerazioni della Commissione parlamentare antimafia, in base alle verifiche disposte attraverso la Direzione nazionale antimafia. Gli impresentabili sono 9 candidati in Campania (solo uno ai sensi della legge Severino), tre in Puglia e uno in Valle d'Aosta (legge Severino).

De Luca "assolutamente presentabile" Nessun problema invece per il governatore campano Vincenzo De Luca, definito da Morra "ad oggi assolutamente presentabile per quanto consta dal lavoro effettuato dalla Dna e dalla commissione". Il presidente della Commissione ha spiegato che "per i reati di cui era accusato ai sensi degli articoli 110, 81 e 317 del codice penale", De Luca "è stato assolto dopo 18 anni nel 2016". "Ma se vorrà fare un video per dileggiare altre persone - ha aggiunto Morra - come quello in cui apostrofava in maniera irrispettosa l'allora presidente della commissione Rosy Bindi solo perché aveva fatto il suo lavoro, è libero di farlo. Io ho simpatia per la sua enorme teatralita'".

I nove impresentabili in Campania In Campania ai sensi della legge Severino sarebbe "impresentabile" per una condanna a 6 anni di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni Carlo Iannace (De Luca Presidente). Otto risultano invece non conformi al codice di autoregolamentazione perché rinviati a giudizio e con dibattimento in corso: Sabino Basso ("Campania libera - De Luca Presidente"); Orsola De Stefano ("Lega Salvini Campania"), Maria Grazia Di Scala ("Forza Italia Berlusconi con Caldoro"), Aureliano Iovine ("Liberaldemocratici Campania popolari moderati con De Luca"), Michele Langella (Campania in Europa" per De Luca), Monica Paolino ("Forza Italia Berlusconi con Caldoro"), Francesco Plaitano ("Partito Repubblicano Italiano") e Francesco Silvestro ("Forza Italia Berlusconi presidente").