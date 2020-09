“Sono d’accordo con Conte , è una vicenda drammatica, la solidarietà va alla famiglia. Ci fa pensare su un problema culturale che va affrontato a partire dalle scuole dove si deve agire per eliminare le diseguaglianze. Bisogna agire su quelle matrici che causano il disagio profondo che portano a questi atti di violenza cieca”. Lo ha detto la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein, ospite di "Tribù" l'approfondimento di Sky Tg24. in merito a Willy Monteiro, il giovane picchiato e ucciso a Colleferro (Roma) , dopo che il premier ha chiamato la famgilia della vittima dicendo di essere "rimasto scioccato" per i fatti accaduti.

Schlein: "Scuole pronte a ripartire, obiettivo evitare nuove chiusure"



Schlein ha risposto anche a una domanda sulla ripartenza delle lezioni dopo lo stop per l'emergenza coronavirus e la pausa estiva: “Siamo pronti, sui nidi e le materne siamo ripartiti dall’1 settembre, con la scuola ripartiremo dal 14. Siamo riusciti nel mettere in campo tutte le misure per assicurare la sicurezza agli studenti e alle famiglie. Si è risolta col governo la questione dei trasporti, si sta risolvendo il tema del personale aggiuntivo, il governo ha stanziato risorse aggiuntive che devono arrivare in fretta. Abbiamo acquistato test rapidi, l’obiettivo è evitare nuove chiusure. Per noi è stato estremamente importante e ci siamo battuti per questo già far partire nel corso dell’estate i centri estivi come primo esperimento”.