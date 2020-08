Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie ha parlato della questione dei migranti, ma anche di scuola e degli interventi in arrivo dall'Ue per risolvere la crisi economica, come il Sure

"Mescolare la sicurezza sanitaria con il tema migranti non è solo sbagliato ma è anche un errore dal punto di vista culturale e storico". Con queste parole Francesco Boccia, a Sky Economia, è tornato sulla polemica tra il governatore della Sicilia Nello Musumeci e il Viminale. Il ministro per gli Affari Regionali ha anche parlato di sicurezza in vista della riapertura delle scuole e degli interventi messi in campo dall'Unione Europea per risolvere la crisi economica causata dall'emergenza coronavirus.

"Sui migranti la competenza è del Viminale" vedi anche Migranti, Musumeci a Sky Tg24: "Ci rivolgeremo alla magistratura" "Questo modo di concepire la sicurezza sanitaria è anti-italiano - ha detto Boccia sulla questione migranti - La competenza esclusiva è del ministero dell'Interno. Il presidente Musumeci sa che basta chiedere al ministero dell'Interno e arriva una risposta in tempo reale, conosce molto bene le regole. Vorrei che ci occupassimo di come far stare bene tutti coloro che vivono in Italia, italiani, stranieri, turisti, immigrati, che devono avere garanzie totali sulla loro sicurezza”. Il ministro ha sottolineato che in questo momento "stiamo pagando l’aumento dei contagi dovuto alla riapertura delle attività dal 3 giugno e la mobilità infragionale, voluta da tutti, Regioni comprese. Siamo consapevoli che con il Covid bisogna convivere”.

"Sulla scuola non si torna indietro" approfondimento Scuola: ecco come si tornerà in classe Riguardo alla riapertura delle scuole a metà settembre, Boccia ha evidenziato gli sforzi fatti durante il lockdown ed è convinto che gli istituti di formazione debbano riaprire. "Si aprono in sicurezza, quando ci sarà un contagio interverremo in sicurezza. Dobbiamo tenerle aperte perché questo è l'impegno non di un governo ma del Paese - ha affermato - Mi auguro che su questo sia d'accordo tutto il Parlamento, maggioranza e opposizione. Ogni tanto sento dire che sulla scuola ci sarà l'attacco delle opposizioni, ma la scuola è patrimonio nazionale, patrimonio di tutti. Se c'è un suggerimento, ce lo diano, se c'è qualcosa in più che si può fare, ce lo dicano e la faremo".