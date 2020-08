L'ironia e le polemiche

Il post su Facebook e Twitter ha ricevuto numerosi commenti e condivisioni, ma tra i vari che si congratulano con il fondatore del movimento delle Sardine, ce ne sono altri più ironici. C'è chi commenta la foto, che ritrae Santori di spalle che osserva due arcobaleni, osservando che "quindi quello in testa non è un cerchietto, ma un'aureola!" e altri che si chiedono se "l’arcobaleno in foto lo ha fatto apparire Mattia, giusto?". Molti ritengono infine che la biografia sia un po' esagerata ed entusiastica.

"Sono scesi con lui in piazza per inseguire un grande sogno"

Dagli attacchi di alcuni fino ad altri che "sono scesi con lui in Piazza per inseguire un grande sogno", nella biografia c'è tutto. Dalla nascita a Bologna nel 1987, agli studi universitari e al lavoro come ricercatore energetico, fino al tempo passato in palestra come insegnante di atletica, frisbee e basket. Non si manca di citare l'esperienza in Erasmus e la sua vita vagabonda "caratterizzata non solo da lunghi viaggi in bici con gli amici in cui conosce Andrea e Roberto (gli altri due fondatori del movimento insieme a Giulia, ndr), ma anche da vere e proprie “emigrazioni in altri Paesi", come la Francia, la Grecia e alcune Nazioni dell'America latina. "Luoghi e mondi che lo forgiano alla diversità e che lasciano segni: il welfare francese, la solidarietà greca negli anni della crisi, il lato oscuro del regime venezuelano di Chávez", si legge ancora. Chi è quindi Mattia Santori? "Una persona estremamente sensibile e coriacea al tempo stesso, che empatizza le sofferenze altrui ma che si batte fino allo stremo per una giusta causa".