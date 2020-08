Doppia preferenza in Puglia, ok Senato a dl con 149 sì. E' legge

Via libera definitivo del Senato al decreto legge sulla doppia preferenza in Puglia per garantire la parità di genere nelle consultazioni elettorali regionali. Il testo con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventerà legge. I sì sono stati 149, gli astenuti 98, nessun contrario.

Astensione della Lega

La Lega si è astenuta dal voto sul decreto che introduce la doppia preferenza di genere in vista delle elezioni regionali in Puglia. Lo aveva già annunciato la senatrice del partito di via Bellerio, Alessandra Riccardi, che ha definito il dl uno "strumento inadeguato" per il quale "mancano i presupposti di decretazione di urgenza in una

materia di competenza regionale". Con l'intervento governativo, ha detto l'ex M5s, si attiva una "clausola di supremazia" sull'autonomia regionale che rappresenta un "precedente piacevole e pericoloso".