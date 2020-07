Giorgia Meloni contro Conte: il discorso in Parlamento. VIDEO

È diventato virale l’intervento della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni alla Camera in risposta alle dichiarazioni di Conte sullo stato d’emergenza (STATO DI EMERGENZA, COS'E' E COSA PREVEDE). "Lo stato di emergenza vi serve per consolidare il governo ed il potere facendo quello che volete senza regole e controlli", dice la Meloni con un tono e un atteggiamento concitato che non ha mancato di dividere la Rete tra contestatori e sostenitori. “Quella della quale vi state occupando non è la salute degli italiani, ma è la salute del vostro Governo, perché lo stato d'emergenza vi serve per consolidare il potere, perché lo stato di emergenza vi consente di fare quello che volete senza regole e controlli. Noi non saremo conniventi con questa roba qui. Noi voteremo contro, Fratelli d'Italia e tutto il centrodestra compatto ancora una volta e non vi daremo tregua fin quando non restituirete agli italiani la loro libertà”, ha completato il discorso.