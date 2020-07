Parte del governo alle percussioni insieme ai ragazzi disabili che manifestano in piazza Montecitorio

Momento di inclusione in piazza Montecitorio per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il presidente della Camera Roberto Fico, i ministri Roberto Gualtieri e Teresa Bellanova che si sono cimentati alle percussioni assieme ai ragazzi autistici e con disabilità, unendosi all’iniziativa organizzata dal senatore Eugenio Comencini di Italia Viva. In piazza le associazioni PizzAut, il Tortellante e Banda Rulli Frulli impegnate nell’inserimento dei ragazzi disabili. Tutti gli strumenti suonati alla manifestazioni sono stati realizzati con materiale riciclato. Con l’occasione Conte e Fico si sono fermati anche a bere una birra con i volontari di 'PizzAut', spazio sociale gestito da ragazzi affetti da autismo.