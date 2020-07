Pd, Walter Verini è il nuovo Tesoriere del partito

Zingaretti: "È la persona giusta"

approfondimento

Sondaggi politici Swg: Lega al 26,3%, Pd al 19,8%, M5s al 16%

"Con la sua esperienza di direzione politica - afferma Zingaretti - sono certo che Walter sia la persona giusta per proseguire in un delicato incarico sulla strada intrapresa da Zanda. Voglio in questa occasione ringraziare Luigi per questi mesi di appassionato impegno che ha portato a importanti traguardi, in un contesto difficile, tra tutti il massimo risultato raggiunto nella storia del Pd nella raccolta del 2xmille e per aver portato il bilancio del partito in attivo dopo anni di disavanzo".