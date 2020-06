Anche da "esterno", Alessandro Di Battista non ha mai smesso di far sentire la sua voce, entrando anche in aperto contrasto con Beppe Grillo, ma ora il suo rientro in parlamento potrebbe consumarsi piuttosto rapidamnete. Lo chiede un gruppo di senatori e senatrici del Movimento 5 stelle, che invoca il ritorno di uno dei pentastellati storici più in vista. Abbiamo bisogno di te, devi candidarti per aiutarci a rilanciare il Movimento, questo il ragionamento di fondo secondo quanto riferiscono fonti parlamentari del Movimento.