Gentiloni: “Bene l'Italia ma non abbassare la guardia“

Secondo il commissario Ue all'economia, Paolo Gentiloni, quella sul processo di transizione ecologica "è forse una delle classifiche Ue in cui l'Italia si piazza piuttosto bene. Fra i grandi Paesi, quello messo meglio per l'uso delle energie rinnovabili ed è in linea con gli obiettivi 2020 di riduzione delle emissioni, ma deve tenere molto alta la guardia". "La Commissione - ha detto in un’intervista al Corriere della Sera - sta rendendo più ambiziosi i nostri obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030. Lo sforzo" da parte dell'Italia "deve quindi continuare - ha messo in guardia Gentiloni - ci sono alcuni campi in cui ce la caviamo molto bene e altri, penso ad esempio alla promozione delle auto elettriche, in cui siamo ancora leggermente arretrati. Nell'insieme credo che la transizione ambientale sia anche una grandissima opportunità economica per l'Europa per essere competitiva a livello globale, e dentro questo quadro anche per l'Italia”.